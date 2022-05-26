Оккупанты заявили, что мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье

Оккупанты обещают "помощь россии" только в восстановлении детсадов, школ и административных зданий. Будут этим заниматься беглые чиновники, поселившиеся в РФ и в оккупированном Крыму.

Об этом пишет в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Колаборант – заместитель псевдомера Мариуполя Хаджинов сообщил, что мариупольцы будут восстанавливать собственное жилье самостоятельно. Помощь россии будет, но исключительно по детским садам, школам и помещениям администрации. Всем остальным только стройматериалы", - написал он.

По словам Андрющенко, захватчики собираются построить несколько многоквартирных построек для нужд военного оккупационного корпуса и начать "восстановление исторических зданий.

"Вчера в Мариуполе было руководство ФАУ "Роскапстрой" Минстроя России. Именно эта организация занималась освоением бюджета строительством в Крыму после оккупации. Финансовые ниточки от нее ведут именно к беглым чиновникам Украины, поселившимся в России и Крыму. Теперь мариупольские мраZи готовятся освоить бюджет на "восстановление Мариуполя", - заявил он.