  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще один пенсионер. ВСУ уничтожили белорусского отставного полковника-летчика
В тренде

Еще один пенсионер. ВСУ уничтожили белорусского отставного полковника-летчика

Общие новости
(1 голосов)

У россиян явно проблемы с авиацией

Еще один пенсионер. ВСУ уничтожили белорусского отставного полковника-летчика

Новина українською

Украинская Армия в мае ликвидировала 67-летнего белорусского полковника в отставке Николая Маркова, пилотировавшего Су-25.

Как следует из обсуждения на одном из российских форумов, самолет Маркова был сбит возле Попасной в Луганской области. 17 мая его уже похоронили в городе Лида (Белоруссия). Указывается, что Марков служил в одной из частных военных компаний.

Примечательно, что в сообщениях упоминается, что Марков летел в паре с российским генерал-майором Канаматом Боташевым. Тот уже тоже отправился в ад – информация об уничтожении самолета с Боташевым появилась на этой неделе.

Как сообщают СМИ, из-за нехватки летчиков (по информации Генштаба, ВСУ уже сбили более 200 самолетов), россияне вынуждены нанимать отставных офицеров, летающих на самолетах, формально принадлежащих ЧВК.

Еще один пенсионер. ВСУ уничтожили белорусского отставного полковника-летчика - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде