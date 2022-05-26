Еще один пенсионер. ВСУ уничтожили белорусского отставного полковника-летчика

Украинская Армия в мае ликвидировала 67-летнего белорусского полковника в отставке Николая Маркова, пилотировавшего Су-25.

Как следует из обсуждения на одном из российских форумов, самолет Маркова был сбит возле Попасной в Луганской области. 17 мая его уже похоронили в городе Лида (Белоруссия). Указывается, что Марков служил в одной из частных военных компаний.

Примечательно, что в сообщениях упоминается, что Марков летел в паре с российским генерал-майором Канаматом Боташевым. Тот уже тоже отправился в ад – информация об уничтожении самолета с Боташевым появилась на этой неделе.

Как сообщают СМИ, из-за нехватки летчиков (по информации Генштаба, ВСУ уже сбили более 200 самолетов), россияне вынуждены нанимать отставных офицеров, летающих на самолетах, формально принадлежащих ЧВК.