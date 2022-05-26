Сотворец русского мира - ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха лишить престола главу Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева), который благословлял российское вторжение в Украину.

Об этом пишет митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Facebook.

"Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире". и создание епархий РПЦ внутри Александрийского Патриархата)", - написал Эпифаний.

Эпифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором.

По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольского Собора 1872-го года.

Соответственно, по мнению Эпифании, Владимир Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния.

Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, с амвона поддерживающего кровопролитную войну против Украины.