Сотворец русского мира - ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола
ПЦУ обратилась к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей
фото из свободных источников
Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха лишить престола главу Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева), который благословлял российское вторжение в Украину.
Об этом пишет митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Facebook.
"Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире". и создание епархий РПЦ внутри Александрийского Патриархата)", - написал Эпифаний.
Эпифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором.
По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольского Собора 1872-го года.
Соответственно, по мнению Эпифании, Владимир Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния.
Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, с амвона поддерживающего кровопролитную войну против Украины.
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