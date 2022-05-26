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Сотворец русского мира - ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

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ПЦУ обратилась к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей

Сотворец русского мира - ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

фото из свободных источников

Новина українською

Православная церковь Украины просит Вселенского патриарха лишить престола главу Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева), который благословлял российское вторжение в Украину.

Об этом пишет митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Facebook.

"Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире". и создание епархий РПЦ внутри Александрийского Патриархата)", - написал Эпифаний.

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Эпифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором.

По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольского Собора 1872-го года.

Соответственно, по мнению Эпифании, Владимир Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния.

Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, с амвона поддерживающего кровопролитную войну против Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2022 в 18:47
В фсб таких "кирилів" як блох на собаці.
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