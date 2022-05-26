русский оккупант ограбил квартиру в Ирпене и по тупости оставил свое фото хозяевам
Как работает фотоаппарат Polaroid они не знают
pravda.com.ua
Российские военные в Украине отличились не только тотальной жестокостью, но и тотальной тупостью.
Так, один из солдат армии рф ограбил квартиру в Ирпене и не осознавая этого, оставил хозяйке свое фото.
Из-за того, что мгновенные фото Polaroid проявляются не сразу, этот умник подумал, что фотоаппарат сломан и оставил следы своего пребывания в целом.
Об этом владелица жилья Валерия рассказала в комментарии "Украинской правде".
По словам женщины, она нашла фото российского мародера, которое он сделал на Polaroid, под ковром в своей квартире.
"Я нашла фото 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала. Думала, что могли что-нибудь в него положить.
А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", – рассказала женщина.
Валерия живет в комплексе "Грин Ярд", где россияне провели три недели.
"Нас не было в период оккупации в городе. Были наши соседи, которые все время жили в подвале. С их слов нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому что только у нас висел кондиционер", - отметила пострадавшая.
Она отметила, что российские солдаты украли более 10 золотых украшений, кроме крестиков, а также забрали другие ценные вещи.
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