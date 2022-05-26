русский оккупант ограбил квартиру в Ирпене и по тупости оставил свое фото хозяевам

Российские военные в Украине отличились не только тотальной жестокостью, но и тотальной тупостью.

Так, один из солдат армии рф ограбил квартиру в Ирпене и не осознавая этого, оставил хозяйке свое фото.

Из-за того, что мгновенные фото Polaroid проявляются не сразу, этот умник подумал, что фотоаппарат сломан и оставил следы своего пребывания в целом.

Об этом владелица жилья Валерия рассказала в комментарии "Украинской правде".

По словам женщины, она нашла фото российского мародера, которое он сделал на Polaroid, под ковром в своей квартире.

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"Я нашла фото 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала. Думала, что могли что-нибудь в него положить.

А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться", – рассказала женщина.

Валерия живет в комплексе "Грин Ярд", где россияне провели три недели.

"Нас не было в период оккупации в городе. Были наши соседи, которые все время жили в подвале. С их слов нашу квартиру они начали грабить в первую очередь, не знаю почему, возможно, потому что только у нас висел кондиционер", - отметила пострадавшая.

Она отметила, что российские солдаты украли более 10 золотых украшений, кроме крестиков, а также забрали другие ценные вещи.