Силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами
Не долетела
Фото: Дмитро Живицький
26 мая силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили вражескую ракету над Сумами.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Сумщина. Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", – написал он.
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