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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами

Фото: Дмитро Живицький

Новина українською

26 мая силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили вражескую ракету над Сумами.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", – написал он.

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В статье: война с Россией Дмитрий Живицкий
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