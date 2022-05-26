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Гауляйтеру оккупантов в Запорожской области Балицкому СБУ сообщила о подозрении

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Теперь Балицкому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Гауляйтеру оккупантов в Запорожской области Балицкому СБУ сообщила о подозрении

фото из свободных источников

Новина українською

Бывшему народному депутату от ОПЗЖ Евгению Балицкому, возглавившему российскую оккупационную администрацию на захваченной части Запорожской области, сообщили о подозрении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 26 мая.

Балицкого подозревают в добровольном занятии руководящей должности в "незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора".

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Как сообщил глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко, Балицкий, среди прочего, заставил работников органов местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя "руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области".

"Предатель публично критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей сформировать "общественные отряды", которые должны следить, чтобы не было проявлений антироссийской деятельности", – заявил представитель СБУ.

Теперь Балицкому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СБУ

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