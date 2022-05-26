Маляр: Бои на Донбассе достигли максимальной интенсивности. К сожалению, потери с нашей стороны неизбежны

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в настоящее время россияне штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях.

Надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", - пишет Маляр .

Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы с полным освобождением наших территорий в международно признанных границах.

Противник задействовал все силы и средства для захвата территории и оцепления наших войск.

"Сейчас обстановка на фронте остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения.

Также советница министра обороны напомнила, что 8 лет назад, 26 мая 2014 года, состоялось первое сражение за Донецкий аэропорт.

"И защитники Дапа, и защитники Мариуполя – это яркая иллюстрация нашей непокорности и стремления к свободе.

Эти героические эпизоды российско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием тем, кто на четвертом месяце нашей борьбы снова достает из позорных "мюнхенских" ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора.

Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться, а сохранить лицо Путин может, убравшись из наших территорий", - заявила Маляр.