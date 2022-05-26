СБУ задержала жителя Хмельницкого. Он через мессенджеры добровольно помогал оккупантам
Сдавал военные объекты и планировал наступление оккупантов на Хмельницкий
gp.gov.ua
В Хмельницком местному жителю выдвинуто подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в марте-мае гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через один из мессенджеров передавал представителю ФСБ информацию о расположении военных объектов.
Он также передал представителям страны-агрессора собственноручно выполненную рукописную схему плана наступления вооруженных сил рф на Хмельницкий с наиболее выгодными маршрутами их движения.
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