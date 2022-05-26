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92% украинцев плохо относятся к Росси. 2% - все еще хорошо. ОПРОС

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92% украинцев плохо относятся к Росси. 2% - все еще хорошо. ОПРОС

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Абсолютное большинство украинцев негативно относится к России, свидетельствуют социологическое исследование Киевского международного института социологии. Его результаты обнародованы 26 мая.

Отмечается, что 92% украинцев плохо относятся к России. Хорошо – лишь 2%, хотя еще в начале февраля таких было 34%. Около 80% тех, кто относился к РФ хорошо, теперь относятся к ней плохо.

"Впрочем, важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору", – комментируют авторы.

92% украинцев плохо относятся к Росси. 2% - все еще хорошо. ОПРОС - изображение 1

Также 92% украинцев плохо относятся к России, на временно оккупированных после 24 февраля территориях и 6% позитивно относятся к РФ. Об этом говорится в результатах соцопроса КМИС.

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Плохое отношение к РФ на практически одинаково высоком уровне наблюдается во всех макрорегионах Украины. На временно оккупированных после 24 февраля территориях – 82% плохо относятся РФ, лишь 6% хорошо.

Чаще всего война РФ против Украины вызывает у украинцев такие группы эмоций: 1) гнев, возмущение, ненависть, отвращение (57%), 2) гордость за Украину и армию (52%), 3) тревогу, страх, ужас (38%).

92% украинцев плохо относятся к Росси. 2% - все еще хорошо. ОПРОС - изображение 2

Опрос проводился по телефону с 13 по 18 мая среди 2000 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Погрешность – до 2,4%.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
26.05.2022 в 19:15
Що за виродки ті 2 %?
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