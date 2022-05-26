Самопровозглашенный президент Беларуси приказал создать оперативное командование на украинском направлении

Самопровозглашенный президент Беларуси плександр лукашенко на заседании с главами силовых ведомств приказал создать оперативное командование на украинском направлении. Такое решение диктатор мотивировал "военным давлением на Беларусь через Польшу, Литву, Латвию и за счет поддержки эскалации боевых действий в Украине".

"Время подтолкнуло нас к тому, что нужно немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил лукашенко.

Напомним, что накануне белорусские войска развернули широкие учебные действия вблизи границы с Украиной.