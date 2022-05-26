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Самопровозглашенный президент Беларуси приказал создать оперативное командование на украинском направлении

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Якобы из-за давления, вызываемого на Беларусь западными странами

Самопровозглашенный президент Беларуси приказал создать оперативное командование на украинском направлении

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Самопровозглашенный президент Беларуси плександр лукашенко на заседании с главами силовых ведомств приказал создать оперативное командование на украинском направлении. Такое решение диктатор мотивировал "военным давлением на Беларусь через Польшу, Литву, Латвию и за счет поддержки эскалации боевых действий в Украине".

"Время подтолкнуло нас к тому, что нужно немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил лукашенко.

Напомним, что накануне белорусские войска развернули широкие учебные действия вблизи границы с Украиной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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