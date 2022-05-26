92 день войны. Сводка Генштаба о положениях на фронтах за 26 мая

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронтов по состоянию на 18:00 26-го мая.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Сиверском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. По имеющейся информации для усиления охраны участка российско-украинской границы на указанном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции. Враг совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Безуспешно. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха нет.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.