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Подоляк: Освобождения Юга - это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года

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В Офисе президента рассказали, как и когда Украина будет освобождать оккупированный Юг

Подоляк: Освобождения Юга - это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года

УП/Автор невідомий

Новина українською

Российская Федерация пытается сформировать мнение среди украинцев на юге Украины о том, что их якобы бросили. Однако, освобождение территорий нашей страны является лишь вопросом времени.

Об этом в своем ТГ-канале написал глава Офиса президента Михаил Подоляк.

"Так вот, о конкретике. Россия очень активно пытается сформировать у южан мнение, что Украина их покинула, а "русский мир" пришел надолго. Полный бред. Имеем классическую русскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и великой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев оскорбленных", - пишет Подоляк.

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Как отметил советник главы Офиса президента, сегодня все правительство работает над тем, чтобы Украина получила достаточное количество оружия для освобождения временно оккупированных территорий. Военная машина нашей страны работает над тем, чтобы сдержать наступление врага на востоке, а Кремль тем временем продолжает бросать в бой все, что имеет.

"Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны будет обязательно освобожден", - добавил Подоляк.

По словам Подоляка, вопрос освобождения юга Украины решится не в ближайшие дни, однако быстрее, чем это можно представить.

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В статье: война с Россией
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