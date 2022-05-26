Российские командиры врут Москве о своих "победах" в Украине - перехват СБУ
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Российские командиры продолжают лгать высокопоставленному начальству в Москве о своих "победах" в Украине.
Оккупанты несут на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться в кремль о своих "успехах". Например, о "взятии" с. Долгенькое Изюмского района Харьковской области.
Захватчики отчитались о его захвате еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои.
Из нового перехвата СБУ ясно, что за такую "победу" российского командира-лжеца могут и в тюрьму посадить.
"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берем, на комдива две, вот три уголовки сейчас висят, его сажают. И все!
А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем", – рассказывает своей матери русский захватчик.
Отмечается, что враг активно обстреливает якобы уже "взятое" им Довгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. ВСУ дают отпор оккупантам.
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