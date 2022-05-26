Оккупанты начали использовать в Украине устаревшие Т-62: советник МВД рассказал, почему это плохо
Танки старые, но на них тоже нужно тратить снаряды
скриншот
Российские войска стали использовать в Украине
Об этом заявляет советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.
"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно. Очевидно, что этой техникой будут наполнять "мясные батальоны" так называемых Л/ДНР. Но для нас это не хорошие новости", - констатирует он.
По словам Андрусива, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт - это значит, что нам придется тратить на них снаряды,
"А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", - говорит он.
Андрусив отмечает и тот факт, что бои с участием этих танков все равно вести придется, а это значит и то, что ВСУ будут выявлять свои позиции, что тоже не очень уместно.
Средний танк Т-62М — это советский танк, разрабатываемый в 1950-х годах и принят на вооружение в 1961 году. На его вооружении находится 115-мм пушка. Против более современных танков она не очень эффективна. Модернизированный вариант Т-62М получил динамическую защиту "Контакт-5" на башне и "Контакт-1" на корпусе. Также был заменен двигатель на более мощный и новую систему управления огнем. Однако даже с дополнительной динамической защитой Т-62 являются уязвимой целью для современных танков и противотанковых средств.
Популярное сейчас
- А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
- Участник двух Олимпиад от Украины работал корректировщиком у врага. Видео ареста
- Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike
- российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО