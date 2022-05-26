Оккупанты начали использовать в Украине устаревшие Т-62: советник МВД рассказал, почему это плохо

Российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62 . Для ВСУ это не очень хорошо, поскольку на их уничтожение тоже нужно тратить снаряды.

Об этом заявляет советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно. Очевидно, что этой техникой будут наполнять "мясные батальоны" так называемых Л/ДНР. Но для нас это не хорошие новости", - констатирует он.

По словам Андрусива, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт - это значит, что нам придется тратить на них снаряды,

"А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", - говорит он.

Андрусив отмечает и тот факт, что бои с участием этих танков все равно вести придется, а это значит и то, что ВСУ будут выявлять свои позиции, что тоже не очень уместно.

Средний танк Т-62М — это советский танк, разрабатываемый в 1950-х годах и принят на вооружение в 1961 году. На его вооружении находится 115-мм пушка. Против более современных танков она не очень эффективна. Модернизированный вариант Т-62М получил динамическую защиту "Контакт-5" на башне и "Контакт-1" на корпусе. Также был заменен двигатель на более мощный и новую систему управления огнем. Однако даже с дополнительной динамической защитой Т-62 являются уязвимой целью для современных танков и противотанковых средств.