  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В западных регионах Украины выручка кафе и ресторанов вернулась на довоенный уровень
В тренде

В западных регионах Украины выручка кафе и ресторанов вернулась на довоенный уровень

Общие новости
(1 голосов)

Результаты исследования

В западных регионах Украины выручка кафе и ресторанов вернулась на довоенный уровень

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Через три месяца с начала полномасштабной войны россии против Украины выручка заведений общепита на западе страны и в некоторых центральных областях достигла показателей до 24-го февраля, сообщает Экономическая правда со ссылкой на совместное исследование Poster и Work.ua.

Отмечается, что по сравнению с довоенным временем работает только 68 процентов заведений питания. Однако количество вакансий и выручки в некоторых регионах уже даже превысило уровень, который был до 24-го февраля.

Лучшие показатели выручки – у заведений Закарпатской области: за неделю 16-22 мая их выручка в среднем достигла 152% против недели 14-20 февраля. В Волынской и Черновицкой областях выручка достигает 120%.

Также возвращаются к привычным показателям выручки некоторые регионы в центре Украины. В частности, Кировоградщина, Днепропетровщина и Полтавщина. А вот в Киевской, Черниговской и Сумской областях ситуация более сложная.

Самая плохая ситуация – на западе и юге Украины, где кафе и рестораны получают максимум 20 процентов выручки от довоенных показателей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
26.05.2022 в 21:10
Війна в країні а комусь ресторани в голові.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.05.2022 в 20:57
кто туда будет ходить --цены какие как в раю
Ответить
0
0
avatar
Zaragoza (Днепр)
26.05.2022 в 20:29
В прошлом сезоне был хорош,а этот провел слабо
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде