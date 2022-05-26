В западных регионах Украины выручка кафе и ресторанов вернулась на довоенный уровень
Результаты исследования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Через три месяца с начала полномасштабной войны россии против Украины выручка заведений общепита на западе страны и в некоторых центральных областях достигла показателей до 24-го февраля, сообщает Экономическая правда со ссылкой на совместное исследование Poster и Work.ua.
Отмечается, что по сравнению с довоенным временем работает только 68 процентов заведений питания. Однако количество вакансий и выручки в некоторых регионах уже даже превысило уровень, который был до 24-го февраля.
Лучшие показатели выручки – у заведений Закарпатской области: за неделю 16-22 мая их выручка в среднем достигла 152% против недели 14-20 февраля. В Волынской и Черновицкой областях выручка достигает 120%.
Также возвращаются к привычным показателям выручки некоторые регионы в центре Украины. В частности, Кировоградщина, Днепропетровщина и Полтавщина. А вот в Киевской, Черниговской и Сумской областях ситуация более сложная.
Самая плохая ситуация – на западе и юге Украины, где кафе и рестораны получают максимум 20 процентов выручки от довоенных показателей.
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