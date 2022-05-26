У Зеленского надеются, что международный трибунал для путина будет создан к осени
В ОП говорят, что работы в этом направлении ведутся
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В Офисе президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международный арбитраж для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине будет создан до конца лета.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью "Радио Свобода"
"Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов в отношении одного и другого института (международного трибунала и международного арбитража для замороженных активов РФ, - прим.).
Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками к ним. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической", - сказал Смирнов.
Также отмечается, что украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.
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