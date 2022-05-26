  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сражаются с "бензиновым туризмом". В Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили местной регистрации
В тренде

Сражаются с "бензиновым туризмом". В Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили местной регистрации

Общие новости
(1 голосов)

Очередное странное решение от власти Орбана

Сражаются с "бензиновым туризмом". В Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили местной регистрации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Венгрия от 27-го мая вводит ограничения на автозаправочных станциях. Эти ограничения будут касаться автомобилей на иностранной регистрации. Сообщается, что бензин смогут покупать только водители, владеющие транспортным средством на венгерской регистрации.

Такое решение власти мотивировали "борьбой с бензиновым туризмом". По сообщениям источников, венгерские власти считают, что такой "туризм" поставил под угрозу бесперебойные поставки топлива.

Также власти Венгрии считают, что "бензиновый туризм" – злоупотребление ценовой политикой в ​​стране, где цены на бензин сейчас заморожены.

Как будут обращаться с автомобилями, которые используют Венгрию как транзитную территорию, неизвестно.

Следует уточнить, что ограничения будут касаться АЗС, где правительство финансирует скидку на топливо. На обычных АЗС с рыночными ценами заправка авто с иностранными номерами будет и дальше возможна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Hirado.hu

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде