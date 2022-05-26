Сражаются с "бензиновым туризмом". В Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили местной регистрации

Венгрия от 27-го мая вводит ограничения на автозаправочных станциях. Эти ограничения будут касаться автомобилей на иностранной регистрации. Сообщается, что бензин смогут покупать только водители, владеющие транспортным средством на венгерской регистрации.

Такое решение власти мотивировали "борьбой с бензиновым туризмом". По сообщениям источников, венгерские власти считают, что такой "туризм" поставил под угрозу бесперебойные поставки топлива.

Также власти Венгрии считают, что "бензиновый туризм" – злоупотребление ценовой политикой в ​​стране, где цены на бензин сейчас заморожены.

Как будут обращаться с автомобилями, которые используют Венгрию как транзитную территорию, неизвестно.

Следует уточнить, что ограничения будут касаться АЗС, где правительство финансирует скидку на топливо. На обычных АЗС с рыночными ценами заправка авто с иностранными номерами будет и дальше возможна.