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Будем разбираться после войны. В РНБО не знают, почему россиянам удалось быстро выйти из Крыма на Херсонщину

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не может дать ответа на вопрос

Будем разбираться после войны. В РНБО не знают, почему россиянам удалось быстро выйти из Крыма на Херсонщину

фото из свободных источников

Новина українською

В первые дни полномасштабной войны врагу удалось быстро продвинуться между Херсонской областью и Крымом.

Окончательного ответа у украинской власти, как и почему это произошло, пока нет. Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областям.

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"Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – это будет предметом выяснения", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после войны.

"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", – отметил секретарь СНБО.

Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-либо могли быть другие мнения и другие действия.

"С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать.

Когда это произойдет. Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет – жизнь покажет", – добавил секретарь СНБО.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.05.2022 в 21:50
У медведчука спросите, клоуны.
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26.05.2022 в 21:43
ПроЇпали (с)
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