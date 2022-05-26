СМИ: Более 60% российских ракет не попадают в цель
Это и хорошо, и плохо одновременно
Getty Images/Global Images Ukraine
Американские СМИ со ссылкой на источники из Пентагона сообщают о том, что более 60-ти процентов ракет, запущенных россией по Украине, не попадают в цель.
Всего оккупанты выпустили по Украине около 2280 ракет, из которых 630 – это ракеты 9М723 и 9М728 ПТК "Искандер", но лишь около 40% из них поразили заданные цели.
В то же время, непопадание в заранее заданную цель не означает отсутствие разрушений вообще. Многие ракеты отклоняются от заданного курса и уничтожают гражданские объекты, жилые массивы, убивают людей.
Также отмечается, что россияне не сторонятся любых возможностей нанести Украине вред. В частности, зафиксированы факты ударов по наземным объектам противокорабельными ракетами.
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