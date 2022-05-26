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ГУР: Украина семь раз вертолетами направляла помощь на Азовсталь

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При этом, две машины были сбиты

ГУР: Украина семь раз вертолетами направляла помощь на Азовсталь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вертолеты Минобороны неоднократно успешно доставляли необходимое пополнение для защитников "Азовстали", но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили.

Об этом в интервью американскому военному изданию The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Кирилл Буданов.

"Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО.

Каждый раз вертолеты успешно доставили необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, вылетевший на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов, – отметил глава ГУР.

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По его словам, в каждой миссии (кроме одной) летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы, а однажды и 72 бойца полка "Азов" на борту. В общей сложности речь идет о 16 вертолетах.

В то же время Буданов отказался сказать, когда происходили эти миссии и каковы потери среди украинских военнослужащих.

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В статье: война с Россией
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