ГУР: Украина семь раз вертолетами направляла помощь на Азовсталь
При этом, две машины были сбиты
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Вертолеты Минобороны неоднократно успешно доставляли необходимое пополнение для защитников "Азовстали", но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили.
Об этом в интервью американскому военному изданию The War Zone заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-майор Кирилл Буданов.
"Специальную операцию разработали специалисты ГУР МО.
Каждый раз вертолеты успешно доставили необходимое пополнение. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, вылетевший на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов, – отметил глава ГУР.
По его словам, в каждой миссии (кроме одной) летело два вертолета, которые везли бойцам на "Азовсталь" еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы, а однажды и 72 бойца полка "Азов" на борту. В общей сложности речь идет о 16 вертолетах.
В то же время Буданов отказался сказать, когда происходили эти миссии и каковы потери среди украинских военнослужащих.
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