Финляндия поможет восстанавливать украинские города и села и поддержит образовательную реформу Украины
Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте
фото - Кабмін України
Украина и Финляндия продлили реализацию проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" до 2023-го года. Соответствующее соглашение было подписано во время встречи в Киеве Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Премьер-министра Финляндской Республики Санны Марин.
Проект предусматривает финансовую поддержку образовательной реформы со стороны Финляндии в размере до 6 млн. евро и до 2 млн. евро со стороны Европейского Союза.
"С начала агрессии россии в 2014 году Финляндия нам помогала на всех международных площадках, оказала значительную поддержку в продвижении реформ в Украине, в частности в сфере образования. Мы высоко ценим и никогда не забудем солидарность финского народа, его моральную поддержку и многочисленные пожертвования для международных гуманитарных организаций в помощь Украине", — отметил Денис Шмигаль.
Кроме помощи Финляндии в восстановлении и реформировании сектора образования Денис Шмигаль и Санна Марин договорились о привлечении Финляндии к восстановлению в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и сёл.
Популярное сейчас
- Оккупанты заявили, что мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье
- А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
- Залужный: Нам очень тяжело, но мы стоим. ВСУ необходимо дальнобойное вооружение
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО