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Финляндия поможет восстанавливать украинские города и села и поддержит образовательную реформу Украины

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Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте

Финляндия поможет восстанавливать украинские города и села и поддержит образовательную реформу Украины

фото - Кабмін України

UA-Футбол
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Украина и Финляндия продлили реализацию проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" до 2023-го года. Соответствующее соглашение было подписано во время встречи в Киеве Премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и Премьер-министра Финляндской Республики Санны Марин.

Проект предусматривает финансовую поддержку образовательной реформы со стороны Финляндии в размере до 6 млн. евро и до 2 млн. евро со стороны Европейского Союза.

"С начала агрессии россии в 2014 году Финляндия нам помогала на всех международных площадках, оказала значительную поддержку в продвижении реформ в Украине, в частности в сфере образования. Мы высоко ценим и никогда не забудем солидарность финского народа, его моральную поддержку и многочисленные пожертвования для международных гуманитарных организаций в помощь Украине", — отметил Денис Шмигаль.

Кроме помощи Финляндии в восстановлении и реформировании сектора образования Денис Шмигаль и Санна Марин договорились о привлечении Финляндии к восстановлению в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и сёл.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Кабмін України

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