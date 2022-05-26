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В кремле предложили заменить термин "импортозамещение", потому что он "унизительный"

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Новый этап в импортозамещении

В кремле предложили заменить термин "импортозамещение", потому что он "унизительный"

фото из свободных источников

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В Кремле считают, что термин "импортозамещение" унизителен и его нужно заменить на "технологическую независимость".

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Термин "импортозамещение" - не самый успешный, особенно когда подразумеваются, например, компоненты производства. Он такой, немного унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова", - заявил Медведев.

При этом он добавил, что "импортозамещение" можно заменить "технологической независимостью" или "технологическим суверенитетом".

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В статье: война с Россией
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