В кремле предложили заменить термин "импортозамещение", потому что он "унизительный"
Новый этап в импортозамещении
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В Кремле считают, что термин "импортозамещение" унизителен и его нужно заменить на "технологическую независимость".
Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Термин "импортозамещение" - не самый успешный, особенно когда подразумеваются, например, компоненты производства. Он такой, немного унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова", - заявил Медведев.
При этом он добавил, что "импортозамещение" можно заменить "технологической независимостью" или "технологическим суверенитетом".
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