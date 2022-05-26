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Подоляк: Зайти на территорию Украины для белорусской армии - это самоубийство

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Глава ОП Украины высказался о создании оперативного командования Беларуси на границе с Украиной

Подоляк: Зайти на территорию Украины для белорусской армии - это самоубийство

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лукашенко за времена своей власти привык к постоянным провокациям. Новость о создании оперативного командования на границе с Украиной - не исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, Лукашенко делает такие заявления, чтобы угодить "партнерам". А само заявление, ни что иное, как провокация.

"Он привык за времена своей власти к постоянным провокациям, к подобным заявлениям. Это делается для партнеров. Я считаю, что для белорусской армии зайти на территорию Украины - это самоубийство", - говорит советник руководителя ОП Украины.

При этом Подоляк не отрицает того, что белорусы могут использовать летальную оружие.

"Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если это приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его головокружительная карьера "последнего диктатора" Европы закончится неожиданно", - сказал чиновник.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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