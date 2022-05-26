россия продолжает запугивать Запад из-за поставок Украине оружия
Слово говорящей лошади путина
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД россии Сергей Лавров заявил, что поставки западными странами Украины вооружений, способных наносить удары по территории рф, станут шагом к неприемлемой эскалации.
Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает РИА "Новости".
"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать в российскую федерацию. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - сказал Лавров.
Он добавил, что Москва предупреждала о возможных последствиях подобных решений.
"Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с российской федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это", – отметил Лавров.
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