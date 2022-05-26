ИИ вычислил оккупанта, сфотографировавшегося на Polaroid и оставившего снимок в ограбленном жилье
Типичный россиянин с типичной русской жизнью
pravda.com.ua
В Министерстве цифровой трансформации идентифицировали российского солдата, который залез в квартиру в Ирпене и
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи" и нашли его страницу во ВКонтакте", - пишет министр.
Солдата, покинувшего свое селфи, вероятно зовут Никита Третьяков, если повезет, ему должно исполниться 26 лет, родился он в Ростове-на-Дону.
"На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно же, алкоголь на районе. Словом, русскомирная идиллия", - описывает фотографии со страницы оккупанта Михаил Федоров.
Напомним, фото оккупанта нашла хозяйка квартиры Валерия. Орк сфотографировался, но, вероятно, не знал, что фотографии проявляются не сразу. Оккупанты провели в жилом комплексе Ирпеня, где жила Валерия, 3 недели. У женщины из дома исчезли десять золотых украшений и другие ценные вещи.
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