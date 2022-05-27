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Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая 

Общие новости
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А также отказ ПСЖ от Дембеле и двусторонка сборной Украины 

Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 мая

Вильярреал присматривается к Лунину

У Андрея Лунина появился новый вариант для продолжения карьеры. Об этом передает Okdiario. По информации источника, украинским кипером интересуется "Вильярреал", который не был доволен игрой своих киперов Рульи и Асенхо в прошедшем сезоне. Лунин готов покинуть "Реал" из-за отсутствия игрового времени, и мадридцы могут пойти ему навстречу. "Бланкос" готовы отпустить украинца в аренду, либо же продать, но сохранив опцию обратного выкупа.

Сборная Украины провела двусторонку

Украинская сборна провела ранее запланированную двусторонку, которая заменила контрольный матч. Спарринг имел закрытый характер. Известно только, что матч закончился со счетом 1:1, голами отметились Яремчук и Довбик с пенальти. Все полевые футболисты, за исключением Шапаренко и Попова провели по 90 минут.

Де Дзерби может возглавить клуб Серии А

Главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби вновь отправляют в итальянский клуб. По данным Il Gazzettino, в сторону наставника "горняков" смотрит "Удинезе". Команда, занявшая 12-е место в Серии А, готовится к летней смене тренера. Ранее информировалось об интересе к Де Дзерби со стороны "Болоньи".

Претенденты на Марлона, условия трансфера Довбика

Защитник "Шахтера" Марлон в летнее трансферное окно может покинуть украинскую команду. Как сообщил сам 26-летний футболист, он выбирает между предложениями "Фламенго", "Атлетико" Минейро и "Интернасьоналя".

Журналист Игорь Бурбас рассказал о деталях 12-миллионого перехода Артема Довбика в "Торино". "Днепр"-1 получит только половину суммы, так как 50% прав принадлежат датскому "Митьюлланну". Контракт будет рассчитан на четыре года.

ПСЖ отказывается от Дембеле, Вилла подписала защитника Севильи

К европейским трансферным новостям. Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш выступил против подписания вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, пишет Le Parisien. Кампуша смущают частые травмы Дембеле и его отношением к работе. Трансфер он считает рискованным.

Готовятся к новому сезону клубу АПЛ. "Астон Вилла" заплатила 26 млн фунтов за центрбека "Севильи" Диего Карлоса, "Лидс" отдал 28 млн за атакующего хавбека "Зальцбурга" Брендена Ааронса, а "Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по одному из лидеров "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку.

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