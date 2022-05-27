Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 мая

У Андрея Лунина появился новый вариант для продолжения карьеры. Об этом передает Okdiario. По информации источника, украинским кипером интересуется "Вильярреал", который не был доволен игрой своих киперов Рульи и Асенхо в прошедшем сезоне. Лунин готов покинуть "Реал" из-за отсутствия игрового времени, и мадридцы могут пойти ему навстречу. "Бланкос" готовы отпустить украинца в аренду, либо же продать, но сохранив опцию обратного выкупа.

Украинская сборна провела ранее запланированную двусторонку, которая заменила контрольный матч. Спарринг имел закрытый характер. Известно только, что матч закончился со счетом 1:1, голами отметились Яремчук и Довбик с пенальти. Все полевые футболисты, за исключением Шапаренко и Попова провели по 90 минут.

Главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто де Дзерби вновь отправляют в итальянский клуб. По данным Il Gazzettino, в сторону наставника "горняков" смотрит "Удинезе". Команда, занявшая 12-е место в Серии А, готовится к летней смене тренера. Ранее информировалось об интересе к Де Дзерби со стороны "Болоньи".

Защитник "Шахтера" Марлон в летнее трансферное окно может покинуть украинскую команду. Как сообщил сам 26-летний футболист, он выбирает между предложениями "Фламенго", "Атлетико" Минейро и "Интернасьоналя".

Журналист Игорь Бурбас рассказал о деталях 12-миллионого перехода Артема Довбика в "Торино". "Днепр"-1 получит только половину суммы, так как 50% прав принадлежат датскому "Митьюлланну". Контракт будет рассчитан на четыре года.

К европейским трансферным новостям. Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш выступил против подписания вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, пишет Le Parisien. Кампуша смущают частые травмы Дембеле и его отношением к работе. Трансфер он считает рискованным.

Готовятся к новому сезону клубу АПЛ. "Астон Вилла" заплатила 26 млн фунтов за центрбека "Севильи" Диего Карлоса, "Лидс" отдал 28 млн за атакующего хавбека "Зальцбурга" Брендена Ааронса, а "Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение по одному из лидеров "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку.