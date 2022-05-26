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Гайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно

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Вечерняя сводка из наиболее горячего направления войны

Гайдай: Тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Передвижение по трассе Лисичанск-Бахмут опасно, но не невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram сообщил последние данные по Северодонецкому направлению.

Он заявил, войска РФ наступают в Боровском, в окрестностях Северодонецка тяжелые бои, враг пытается прорваться в город.

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"Краткая вечерняя сводка 26 мая:

  • орки наступают в Боровском. продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.
  • Областной центр уничтожается артиллерией и авиацией.
  • наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке рашистов подвинули, ВСУ закрепили позиции.
  • трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна", - сообщил Гайдай.
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В статье: война с Россией
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