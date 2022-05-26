В зоне ООС за последние сутки в результате российских обстрелов погибли девять гражданских лиц

Командование Операции объединенных сил сообщает об актуальной ситуации на фронте. Как пишет пресс-служба группировки, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

"Оккупанты обстреляли почти 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

ООС отмечает, что за последние сутки враг совершил двенадцать атак, которые были отбиты нашими защитниками. В ходе боев уничтожено:

1 танк;

5 артиллерийских систем;

5 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".