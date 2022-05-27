Генштаб: Переправу через Северский Донец уничтожили американскими гаубицами М777

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов назвал пример применения техники, которую Украина получила в рамках международной помощи.

В частности, американских гаубиц М777, которых Украина получила около ста единиц.

"Артиллерийский дивизион вооружен 155-миллиметровыми пушками М777. Расстояние от огневых позиций до района поражения около 20 километров. Цель – переправа противника в районе населенного пункта – Белогоровка. Результат – пять прямых попаданий в понтоны, уничтожены до 40 единиц танков и бронированных машин противника”, – сказал он.

В середине мая ВСУ уничтожили понтонную переправу на Лугащнине через Северский Донец , тогда уничтожили около ста единиц техники россиян, погибли около 400 военных - сообщили американские эксперты.

Алексей Громов рассказал, что при применении во взаимодействии с радиолокационной станцией разведки указанные артиллерийские подразделения показали высокую эффективность стрельбы. Подавлять батареи противника удается с меньшим расходом боеприпасов, 10-12 снарядов, по сравнению с советскими образцами вооружения, когда потребовалось более 48 снарядов.