Генштаб: Переправу через Северский Донец уничтожили американскими гаубицами М777
Подразделения, оснащенные эти гаубицами, показали высокую эффективность стрельбы
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Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов назвал пример применения техники, которую Украина получила в рамках международной помощи.
В частности, американских гаубиц М777, которых Украина получила около ста единиц.
"Артиллерийский дивизион вооружен 155-миллиметровыми пушками М777. Расстояние от огневых позиций до района поражения около 20 километров. Цель – переправа противника в районе населенного пункта – Белогоровка. Результат – пять прямых попаданий в понтоны, уничтожены до 40 единиц танков и бронированных машин противника”, – сказал он.
В середине мая ВСУ
Алексей Громов рассказал, что при применении во взаимодействии с радиолокационной станцией разведки указанные артиллерийские подразделения показали высокую эффективность стрельбы. Подавлять батареи противника удается с меньшим расходом боеприпасов, 10-12 снарядов, по сравнению с советскими образцами вооружения, когда потребовалось более 48 снарядов.
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