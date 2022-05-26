Зеленский: Текущее наступление россиян на Донбассе может сделать регион просто безлюдным

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил символичность даты – ровно восемь лет назад, 26-го мая, прекратил работу Донецкий аэропорт.

"В тот день, наверное, никто вообще не предполагал, как будут развиваться события на Донбассе в течение этих лет. А потом и во всей Украине после полномасштабного вторжения. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а россии – за бессмысленную войну против нас", – сказал президент.

Зеленский отметил, что россию можно было бы остановить и раньше, но кое-кто продолжает заигрывать с агрессором:

"Катастрофический ход событий можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине – как к СВОЕЙ ситуации и не заигрывал бы с россией, а реально нажал ради прекращения войны. За время с 26-го мая 2014-го года и тем более с 24-го февраля этого года и по сегодняшний день было множество возможностей поставить точку и сказать – теперь россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой" .

И о болезненной теме:

"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион просто безлюдным. В городах и общинах ближе к границе россии, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте".

Зеленский добавил: "Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет россия".

Также президент рассказал о некоторых шагах на дипломатическом фронте, а также об очередных наградах для героев Украины.