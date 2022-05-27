США могут объявить о поставках ракетных систем Украине уже на следующей неделе - CNN

Администрация президента США Джо Байдена готовится усилить вооружение, которое она передает Украине.

Как сообщает CNN, речь идет о передовых ракетных системах большой дальности, которые сейчас являются основным запросом украинских чиновников.

По информации американских журналистов, о предоставлении этого вида вооружения может быть объявлено уже на следующей неделе.

В то же время агентство Reuters сообщает о сомнениях среди американских чиновников по поводу передачи Украине ракетных систем, чтобы не спровоцировать эскалацию. В США переживают, что Украина может применить это оружие по территории россии, что будет расценено москвой как участие Штатов в войне.

Отметим, что Киев настоятельно просит западных союзников предоставить ракетные системы HIMARS, дальность которых обычным снарядом составляет 45 километров, а в случае применения тактической ракеты она увеличивается до 300 км. Командование ВСУ указывает, что поставки такого оружия помогут выдержать российскую атаку на востоке Украины.