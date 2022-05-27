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И строят оборону. Оккупанты перебрасывают из Крыма военных и технику на Запорожское направление

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Враг в любом случае будет разбит

И строят оборону. Оккупанты перебрасывают из Крыма военных и технику на Запорожское направление

Getty Images / Global Images Ukraine

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За вчерашние сутки, 26 мая, на Запорожском направлении активных боевых действий противник не вел, однако все равно обстреливал позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу. Кроме того, группировка противника дополнительно была усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

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С Крымского полуострова россия перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты. Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град", об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

Также российские военные строят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины. Инженерные подразделения орков заминировали побережье Каховского водохранилища. Это свидетельствует о том, что рф будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/zoda_gov_ua

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