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ГУР: Война будет продолжаться до зимы. Армия рф закрепляется в Херсонской области

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И закончится война победой Украины

ГУР: Война будет продолжаться до зимы. Армия рф закрепляется в Херсонской области

ГУР

Новина українською

"Радио Свобода" опубликовала интервью с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким.

В разговоре с журналисткой Анжеликой Руденко представитель военной разведки Украины сообщил, что кремлевский диктатор не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому, по прогнозам аналитиков, война будет долговременной.

Вадим Скибицкий также заявил, что с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги. россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому орки достали старые советские боеприпасы. После уничтожения крейсера "москва" и ПДК "саратов" российские корабли не подходят близко к украинским берегам.

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В статье: война с Россией ГУР Вадим Скибицкий
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