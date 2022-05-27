ГУР: Война будет продолжаться до зимы. Армия рф закрепляется в Херсонской области
И закончится война победой Украины
ГУР
"Радио Свобода" опубликовала интервью с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким.
В разговоре с журналисткой Анжеликой Руденко представитель военной разведки Украины сообщил, что кремлевский диктатор не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому, по прогнозам аналитиков, война будет долговременной.
Вадим Скибицкий также заявил, что с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги. россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому орки достали старые советские боеприпасы. После уничтожения крейсера "москва" и ПДК "саратов" российские корабли не подходят близко к украинским берегам.
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