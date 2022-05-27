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Упорно движемся к 30 тысячам. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Уничтожено еще 27 единиц техники

Упорно движемся к 30 тысячам. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 27 мая. За четверг было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф уже составляют 29750 человек.

Потери россиян в технике

  • танков ‒ 1322 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
  • крылатые ракеты - 115(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
  • специальная техника – 48 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россиян (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

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В статье: война с Россией
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