Упорно движемся к 30 тысячам. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Уничтожено еще 27 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 27 мая. За четверг было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф уже составляют 29750 человек.
Потери россиян в технике
- танков ‒ 1322 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 623 (+6) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),
- крылатые ракеты - 115(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,
- специальная техника – 48 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россиян (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
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