Упорно движемся к 30 тысячам. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 27 мая. За четверг было ликвидировано еще 150 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф уже составляют 29750 человек.

Потери россиян в технике

танков ‒ 1322 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед,

артиллерийских систем – 623 (+6) ед,

РСЗО - 201 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 206 (+0) ед,

вертолетов – 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1),

крылатые ракеты - 115(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+1) ед,

специальная техника – 48 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россиян (за прошедшие сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.