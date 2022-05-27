Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами
Это не сломает наших воинов
Столкнувшись с героическим сопротивлением Украинской Армии, россияне стащили на нашу землю почти весь свой страшный арсенал. Это им все равно не поможет, но свидетельств об их военных преступлениях накопилось уже более чем достаточно. За последние сутки в сети, в частности, появились видео, как россияне бьют по позицию ВСУ с системы ТОС1 «Солнцепек» термобарическими снарядами.
Пекло в Україні. росіяни б'ють термобаричними снарядами по ЗСУ #MLRSforUkraineNow pic.twitter.com/Jg2PkJgnh6— SergiyShvets (@SergiyShvets) May 27, 2022
А с утра один из украинских воинов опубликовал видео, как их позиции ночью посыпают фосфором.
Не зря украинские солдаты говорят: «Боже, возьми меня в рай, в аду я уже был».
Було б гарно, якби не так страшно. Росіяни б'ють по українцях фосфорними бомбами #MLRSforUkraineNow pic.twitter.com/lkPAOYKOqZ— SergiyShvets (@SergiyShvets) May 27, 2022
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