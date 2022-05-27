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Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами

Общие новости
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Это не сломает наших воинов

Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами

Новина українською

Столкнувшись с героическим сопротивлением Украинской Армии, россияне стащили на нашу землю почти весь свой страшный арсенал. Это им все равно не поможет, но свидетельств об их военных преступлениях накопилось уже более чем достаточно. За последние сутки в сети, в частности, появились видео, как россияне бьют по позицию ВСУ с системы ТОС1 «Солнцепек» термобарическими снарядами.

А с утра один из украинских воинов опубликовал видео, как их позиции ночью посыпают фосфором.

Не зря украинские солдаты говорят: «Боже, возьми меня в рай, в аду я уже был».

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В статье: война с Россией
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