"Ходил как пьяный, глаза вылазили". Экс-голкипер Динамо - о ранение

Бывший голкипер "Динамо-2", "Днепра", "Вереса" и тернопольской "Нивы", экс-президент ПФЛ Святослав Сирота рассказал, как он получил ранение на войне.

"Мы были на позиции. Определенное количество людей было на огневой точке. Я стоял на тапике в блиндаже. Мне передают состояние, я говорю, что мы меняемся. Начался артобстрел – мины, танки... Ну и прилетело в окоп. Я даже не слышал. Такая молния – тинц, и "поплыл". Даже звука не слышал. Я не понял ничего. Ходил как пьяный, глаза вылазили. Сидел в блиндаже – и прилетели.

Ощущение? Просто "уплыл", как в замедленной съемке. Речь стала замедленной, словно вата во рту. Когда шел, пару раз свалился. Мне давали таблетки, раздели, ротный принес аппарат для измерения давления. Почти 200. Глаза вылезают. Пролежал до следующего дня. Эвакуация была очень сложной. Парень, которые сделал ее – герой. В это время были штурмовые действия, артобстрелы.

Нас вывозили в БТР. Парень вывозил нас по городам, сбивал столбы, деревья. Уехал, потом трасса на Горское, которая обстреливается. Вся в воронках. А места уже не было, меня положили на броню. Нечем было пристегнуться. Я считаю, что он совершил подвиг. "Беха", которое едет – это уже цель. Он совершил подвиг.

Как проходит реабилитация? Капают капельницы, провели обследование. Первые 5 дней были очень сложные. Сейчас лучше, но приступы время от времени случаются. Первые дни вообще ходить не мог… Голова так болела, что думал кончусь. Говорят, что очень много рвал первые 4 дня.