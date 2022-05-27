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M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ

Общие новости
(2 голосов)

Цель – палить русню

M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ

M777 + FH 70 (Getty Images / Global Images Ukraine)

Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился приятной информацией в своем Telegram-канале:

"Гаубицы M777 для Украины грузятся в Канаде. Сегодня время для нас очень важно. Каждый день имеет значение, и чем быстрее мы получим оружие, тем сильнее будут наши ВСУ на фронте".

В то же время пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщает, что гаубица FH 70 уже уничтожает врага. Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым – мощным и яростным зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак M777 FH 70 гаубицы
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.05.2022 в 11:10
Цікаво, а чи варто таку інформацію про логістику нам зброї викладати вільно в соцмережах? Якесь таке поводження, як баби базарні.
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