M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ
Цель – палить русню
M777 + FH 70 (Getty Images / Global Images Ukraine)
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился приятной информацией в своем Telegram-канале:
"Гаубицы M777 для Украины грузятся в Канаде. Сегодня время для нас очень важно. Каждый день имеет значение, и чем быстрее мы получим оружие, тем сильнее будут наши ВСУ на фронте".
В то же время пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщает, что гаубица FH 70 уже уничтожает врага. Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым – мощным и яростным зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага.
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