M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился приятной информацией в своем Telegram-канале:

"Гаубицы M777 для Украины грузятся в Канаде. Сегодня время для нас очень важно. Каждый день имеет значение, и чем быстрее мы получим оружие, тем сильнее будут наши ВСУ на фронте".

В то же время пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщает, что гаубица FH 70 уже уничтожает врага. Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым – мощным и яростным зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага.