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6-летний мариупольский сирота передал письмо Премьер-министру Великобритании

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Невозможно остаться равнодушным

6-летний мариупольский сирота передал письмо Премьер-министру Великобритании

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

6-летний мальчик Илья Костушевич из Мариуполя через донецкий "Шахтер" ответил на письмо Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинским детям.

"Дорогой Борис Джонсон. Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны.

Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет", – написал мальчик в письме.

Передать это письмо британскому премьеру Илья Костушевич попросил руководителей "Шахтера" в частности Дарио Срну. Дело в том, что родители мальчика погибли во время ракетных ударов российских войск по городу: улица и район, где они жили, полностью разрушены. Ребенка из блокады спасли волонтеры, и сейчас Илью опекает семья Марии и Владимира Беспалых из Славянска.

6-летний мариупольский сирота передал письмо Премьер-министру Великобритании - изображение 1
6-летний мариупольский сирота передал письмо Премьер-министру Великобритании - изображение 2
Фото: ФК Шахтер Донецк
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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
27.05.2022 в 12:04
Жах, в 6 рокiв лишитись без батькiв. Маю нaдiю, структура Шахтаря буде опiкуватись цим хлопчиком.
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