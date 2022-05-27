6-летний мариупольский сирота передал письмо Премьер-министру Великобритании
Невозможно остаться равнодушным
Фото: ФК Шахтер Донецк
6-летний мальчик Илья Костушевич из Мариуполя через донецкий "Шахтер" ответил на письмо Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинским детям.
"Дорогой Борис Джонсон. Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны.
Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет", – написал мальчик в письме.
Передать это письмо британскому премьеру Илья Костушевич попросил руководителей "Шахтера" в частности Дарио Срну. Дело в том, что родители мальчика погибли во время ракетных ударов российских войск по городу: улица и район, где они жили, полностью разрушены. Ребенка из блокады спасли волонтеры, и сейчас Илью опекает семья Марии и Владимира Беспалых из Славянска.
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