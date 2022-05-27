Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!
Десятый аукцион от Parimatch Ukraine!
Паріматч
Эй, настоящие фанаты футбола и те, кто заряжен побеждать!
Малиновский и Parimatch снова помогают Украине вместе! Как и в спортивной команде есть атакующие – наши в ВСУ, есть те, кто защищают тыл и защищают экономический фронт страны. И есть те, кто постоянно поддерживает ВСУ.
Parimatch Ukraine вместе с Русланом Малиновским, топ-звездой итальянского футбола, проводят благотворительный аукцион. Цель – достойная: собрать средства на лекарства, бронежилеты и тепловизоры для наших бойцов.
Разыгрывают специальную футболку с автографом спортсмена с надписью "Мариуполь" - города несокрушимости, воинской славы и отважных защитников.
Помогай своим и жми на ссылку, чтобы принять участие в аукционе.
Это уже десятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители аукционов выкупили предыдущие лоты и перевели средства для помощи Украине. Общая сумма 394 тыс. грн.
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