Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!

Эй, настоящие фанаты футбола и те, кто заряжен побеждать!

Малиновский и Parimatch снова помогают Украине вместе! Как и в спортивной команде есть атакующие – наши в ВСУ, есть те, кто защищают тыл и защищают экономический фронт страны. И есть те, кто постоянно поддерживает ВСУ.

Parimatch Ukraine вместе с Русланом Малиновским, топ-звездой итальянского футбола, проводят благотворительный аукцион. Цель – достойная: собрать средства на лекарства, бронежилеты и тепловизоры для наших бойцов.

Разыгрывают специальную футболку с автографом спортсмена с надписью "Мариуполь" - города несокрушимости, воинской славы и отважных защитников.

Помогай своим и жми на ссылку, чтобы принять участие в аукционе.

Это уже десятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители аукционов выкупили предыдущие лоты и перевели средства для помощи Украине. Общая сумма 394 тыс. грн.