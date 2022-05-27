  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!
В тренде

Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!

Общие новости
(1 голосов)

Десятый аукцион от Parimatch Ukraine!

Участвуй в аукционе и помогай ВСУ!

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Эй, настоящие фанаты футбола и те, кто заряжен побеждать!

Малиновский и Parimatch снова помогают Украине вместе! Как и в спортивной команде есть атакующие – наши в ВСУ, есть те, кто защищают тыл и защищают экономический фронт страны. И есть те, кто постоянно поддерживает ВСУ.

Parimatch Ukraine вместе с Русланом Малиновским, топ-звездой итальянского футбола, проводят благотворительный аукцион. Цель – достойная: собрать средства на лекарства, бронежилеты и тепловизоры для наших бойцов.

Разыгрывают специальную футболку с автографом спортсмена с надписью "Мариуполь" - города несокрушимости, воинской славы и отважных защитников.

Помогай своим и жми на ссылку, чтобы принять участие в аукционе.

Это уже десятая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители аукционов выкупили предыдущие лоты и перевели средства для помощи Украине. Общая сумма 394 тыс. грн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: благотворительность ПариМатч война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде