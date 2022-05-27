На расстоянии 5 км. ВСУ с помощью ПТРК Стугна-П уничтожили вражескую САУ

Вооруженные силы Украины выстрелом из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку. Техника противника была сожжена на максимальной дальности – около 5 км.

Видео работы 1-го батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна опубликовано в Facebook. Точный залп произвели бойцы Украинской народной самообороны (УНСО).

"Новый день – новые достижения. Уничтожена вражеская САУ. Работает расчет ребят-унсовцев. Слава украинским защитникам!"

"Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч", одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения, а также специального оборудования военного назначения.