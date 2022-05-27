На расстоянии 5 км. ВСУ с помощью ПТРК Стугна-П уничтожили вражескую САУ
Эффектно и эффективно
Getty Images / Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины выстрелом из ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку. Техника противника была сожжена на максимальной дальности – около 5 км.
Видео работы 1-го батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна опубликовано в Facebook. Точный залп произвели бойцы Украинской народной самообороны (УНСО).
"Новый день – новые достижения. Уничтожена вражеская САУ. Работает расчет ребят-унсовцев. Слава украинским защитникам!"
"Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч", одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения, а также специального оборудования военного назначения.
Популярное сейчас
- Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко
- Спасатели разбирают завалы и ищут людей: россияне нанесли удары по Днепропетровской области
- Новый претендент на Лунина, итальянский вариант Де Дзерби. Главные новости за 26 мая
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 18:40 Украинские Жителю Тернополя, который оправдывал "спецоперацию" рф и действия оккупантов, сообщено о подозрении
- 22:47 Украинские Как в тире. Видео, как работает расчет ПТРК Стугна на восточном направлении
- 14:09 Украинские И на земле, и в воздухе. ВИДЕО, как украинский ПТРК уничтожил вражеский вертолет