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Председатель ОВА: Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты

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Украинские военные заняли новые позиции

Председатель ОВА: Лиман в Донецкой области преимущественно контролируют оккупанты

Павел Кириленко Facebook

Новина українською

Город Лиман в основном контролируют российские войска, украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции. Об этом в комментарии hromadske рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады".

Кириленко отмечает, что украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады".

Он добавляет, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта. Это Бахмут, Покровск и Краматорск. Также Кириленко отметил, что город Бахмут интересует россиян, потому что у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область. А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении. На севере области основная цель россиян – Славянск и Краматорск, говорит глава ОВА.

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В статье: война с Россией Павел Кириленко Лиман
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Источник:
hromadske.ua

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