Борис Джонсон: путину нельзя доверять, абсолютно необходимо поддерживать украинцев
Истина от британского премьера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Британии Борис Джонсон констатировал определенный прогресс в действиях российской армии и призывал поддерживать Украину в этой войне.
"Я боюсь, что путин, ценой больших затрат для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", - сказал он в интервью Bloomberg TV и выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня.
Джонсон также сравнил Путина с крокодилом: "Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять".
Ранее Reuters сообщало, что США сомневаются в целесообразности поставок РСЗО Украине, поскольку в Вашингтоне опасаются, что ВСУ ударят по территории россии и этим спровоцируют эскалацию конфликта. В то же время CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что о поставках ракетных систем будет объявлено уже на следующей неделе.
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