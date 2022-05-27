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В ДНР заявили о намерении создать "настоящий Шахтер" в Донецке

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В ДНР заявили о намерении создать "настоящий Шахтер" в Донецке

Фото: Аргументы и факты

Новина українською

Так называемый глава террористической группировки "ДНР" денис пушилин заявил, что в псевдореспублике планируют создать свой футбольный клуб "Шахтер".

"Тот "Шахтер" – а он сейчас не "Шахтер", а "Шахтар" – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий "Шахтер" (Донецк). Есть где играть настоящему "Шахтеру", есть уже предложения по спонсорам.

Я думаю, что будут желающие с ним сыграть из других регионов российской федерации", – сказал пушилин в комментари "р-спорт".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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