В ДНР заявили о намерении создать "настоящий Шахтер" в Донецке
Новости из дурки
Фото: Аргументы и факты
Так называемый глава террористической группировки "ДНР" денис пушилин заявил, что в псевдореспублике планируют создать свой футбольный клуб "Шахтер".
"Тот "Шахтер" – а он сейчас не "Шахтер", а "Шахтар" – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.
Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий "Шахтер" (Донецк). Есть где играть настоящему "Шахтеру", есть уже предложения по спонсорам.
Я думаю, что будут желающие с ним сыграть из других регионов российской федерации", – сказал пушилин в комментари "р-спорт".
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