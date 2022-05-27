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В Офисе президента рассказали об условии для начала Третьей мировой войны

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У рф не армия, а сброд

В Офисе президента рассказали об условии для начала Третьей мировой войны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона сделал важный комментарий:

"Если россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский – будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, а какой-то сброд. И они захотят отомстить нам".

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно".

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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