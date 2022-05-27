В Офисе президента рассказали об условии для начала Третьей мировой войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона сделал важный комментарий:

"Если россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский – будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, а какой-то сброд. И они захотят отомстить нам".