В Офисе президента рассказали об условии для начала Третьей мировой войны
У рф не армия, а сброд
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона сделал важный комментарий:
"Если россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский – будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире, а какой-то сброд. И они захотят отомстить нам".
"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно".
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