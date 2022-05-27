Четко сработано. Появилось видео засады иностранных добровольцев на российскую бронетехнику

Легионеры уничтожили БТР оккупантов вместе с экипажем. В социальных сетях появилось видео от воюющих за Украину иностранных добровольцев, устроивших засаду на российских оккупантов.

Обнаружив бронетранспортер противника, бойцы проследили за ним с помощью разведывательного дрона, а затем вышли на выгодную позицию и ударили по БТР из противотанкового гранатомета.

В результате точного попадания российская техника была уничтожена вместе с экипажем.

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери. Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.