Четко сработано. Появилось видео засады иностранных добровольцев на российскую бронетехнику
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Легионеры уничтожили БТР оккупантов вместе с экипажем. В социальных сетях появилось видео от воюющих за Украину иностранных добровольцев, устроивших засаду на российских оккупантов.
Обнаружив бронетранспортер противника, бойцы проследили за ним с помощью разведывательного дрона, а затем вышли на выгодную позицию и ударили по БТР из противотанкового гранатомета.
В результате точного попадания российская техника была уничтожена вместе с экипажем.
россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери. Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.
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