Известному военкору Бутусову запретили посещать передовую

Военный журналист и блогер, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что сегодня выдали указание по поводу запрета ему в посещении передовой на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Некоторые бестолковые руководители сегодня издали указание о запрете мне посещать воинские части на передовой на фронте. Это решение мешает моей работе по записи интервью с нашими воинами на фронте, на передовых позициях, где я сейчас нахожусь, и объективному освещению тяжелой обстановки на Донбассе. Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а наоборот способствовал решению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе благодаря личному присутствию. Людям на фронте нужна правда, поддерживать их нужно личным присутствием на передовом там, где опасно, и пониманием реальных проблем", - подчеркнул журналист. Бутусов считает такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП "очень вредной и опасной местью, и попыткой устранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе". "И это опасно из-за отсутствия объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе. Поэтому требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение. Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации, и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца, и вижу, вам показалось, что вас кто-то здесь пугается. Война - это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже, и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета, и мешает освещать войну там, где она чувствуется труднее всего. Конечно, информации у меня с фронта меньше не будет, но будет больше времени на аналитику. Жду немедленной отмены распоряжения", - отметил Бутусов.

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Напомним, что Бутусов – известный в Украине военный аналитик, некоторое время был советником министра обороны, однако в середине мая покинул этот пост, заявив, что этому шагу есть ряд причин.

Интересно, что о запрете Бутусов написал через несколько часов после публичного конфликта с нардепом от "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой, которая заявила, что журналист "безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России", и призвала СБУ отреагировать.

Это не первый конфликт журналиста с властями из-за его работы на Донбассе и возможного разглашения секретной информации.

26 ноября 2021 года Зеленский на пресс-марафоне обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. Эти обвинения журналист назвал лживыми.