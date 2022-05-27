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2/3 периметра Северодонецка заняты врагом, но город не окружен - глава ГВА

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Бои в городе продолжаются

2/3 периметра Северодонецка заняты врагом, но город не окружен - глава ГВА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк в эфире "Радио Свобода" заявил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне, почти на 2/3 периметра города расположился враг, но город не окружен.

"Ситуация за ночь без изменений, Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположился враг, но он не окружен".

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Глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря сверхчеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".

По словам Стрюка, последние двое суток город просто пылает от постоянных обстрелов, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".

Он также добавил, что визуально 90% жилого фонда повреждены, а 60% - придется строить заново.

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В статье: война с Россией
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