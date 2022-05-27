Лукашенко создает в Беларуси "народное ополчение"
И снова хотел показать, откуда готовится нападение
Getty Images / Global Images Ukraine
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".
Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время общения с журналистами, видео его выступления публикует Минобороны страны.
"На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко – ред.) поставлена задача, в том числе создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что мы имеем для этого и людей, и вооружение.
Нам необходимо еще с губернаторами обсудить эти вопросы, определить законодательно. И мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашего отечества увеличится в разы. Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно… и показывать, что не нужно суваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю, - заявил Хренин.
Напомним, что 26 мая Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом в очередной раз он заговорил о вероятной войне на территории страны.
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