Лукашенко создает в Беларуси "народное ополчение"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время общения с журналистами, видео его выступления публикует Минобороны страны.

"На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко – ред.) поставлена ​​задача, в том числе создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что мы имеем для этого и людей, и вооружение.

Нам необходимо еще с губернаторами обсудить эти вопросы, определить законодательно. И мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашего отечества увеличится в разы. Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно… и показывать, что не нужно суваться, потому что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю, - заявил Хренин.