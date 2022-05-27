Оккупированные регионы Херсонской и Запорожской области переводят на телефонный код +7

Оккупированные Россией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов.

В оккупационной «администрации» Запорожской области пропагандистам подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".

Отмечается, что в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

Данную информацию подтверждают и наши источники – симки уже предлагают в соцсетях. Продажа осуществляется при предъявлении паспорта.