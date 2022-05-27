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Оккупированные регионы Херсонской и Запорожской области переводят на телефонный код +7

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В оккупированных регионах уже появились в продаже симки мобильной связи россиян

Оккупированные регионы Херсонской и Запорожской области переводят на телефонный код +7

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупированные Россией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7, в регионы зашли новые операторы. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на оккупантов.

В оккупационной «администрации» Запорожской области пропагандистам подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи".

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Отмечается, что в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

Данную информацию подтверждают и наши источники – симки уже предлагают в соцсетях. Продажа осуществляется при предъявлении паспорта.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
27.05.2022 в 19:26
Да, информация правдивая. С сегодняшнего дня . Стоят очереди километровые. А все потому что, пригрозили , что с 1 июня , они отключают Киевстар. Одна такая симка стоит 350 (!) грн . Причем в пакете нет ни безлимитных минут , ни безлимитного интернета , каждая минута будет тарифицироваться и каждый мб, но люди все равно стоят в очередях.Если с 1 июня таки отключат Киевстар, то люди лишатся последнего источника информации , так как в оккупации они отключили ТВ ещё в конце февраля. Интернет стационарный у некоторых уже как месяц работает еле-еле от их ростелекома, они следят, у многих интернета вообще нет с февраля. Сейчас, видимо , свое отжила и мобильная связь с интернетом.. Зато в Киеве билборды арендуют с надписями " Херсон , держитесь" , " Мелитополь, держитесь" ... Ага, держатся только и остаётся
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
27.05.2022 в 22:05
Это да. Нечего не делается. По некоторым источникам знаю что пророссийского населения там хватает. А если сейчас дать пропаганде заработать на полную получим по сути тот же Донбасс. Не ужели нельзя поставить глушилки сигнала. Партизанам дать задание рубить кабеля и взрывать вышки. Более чем уверен проукраинское население в этих бедах будет винить оккупантов.
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