Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск. Он в марте уехал в Австрию

Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкого в международный розыск.

Об этом сообщает Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Тупицкий обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.

Также отмечается, что 17 март, а в условиях военного положения он без законных оснований выехал из Украины. По данным следствия, глава КСУ пересек границу в районе пункта пропуска "Косино" (Закарпатская область) без прохождения пограничного и таможенного контроля.

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На данный момент Тупицкий находится в Австрии.

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татьякова, подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний в деле о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ о его назначении на фоне скандала с делом о захвате в 2000-х активов Зуевского энергомеханического завода и его статуса подозреваемого.

Также отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Тупицкий должен был принять участие в "легитимизации" президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.